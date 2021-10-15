Лавров в шутку предложил "политкорректно" переименовать должность омбудсмена

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что термин "омбудсмен" следует дополнить феминитивным вариантом "омбудсвуман" для поддержания политкорректности. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хочу предупредить, что в современном мире термин "омбудсмен", особенно так часто употребляемый, может оказаться политически некорректным. Лучше говорить либо тогда уже, что есть "омбудсвуман" и "омбудсмен", – сказал Лавров на Всемирном конгрессе соотечественников.
Он отметил, что, учитывая дискуссию, которая прошла на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, лучше всего использовать еще более нейтральные термины, например "омбудсперсон". При этом Лавров признался, что ему гораздо больше нравятся русские слова – "уполномоченный" и "уполномоченная".
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова допустила, что президентом России может стать женщина. По ее мнению, все зависит от способностей, а не от гендерной составляющей. Также важны таланты, которые позволяют обеспечить систему управления, гарантирующую реализацию прав человека.
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