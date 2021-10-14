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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова допустила, что президентом России может стать женщина. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, все зависит от способностей, а не от гендерной составляющей. Также важны таланты, которые позволяют обеспечить систему управления, гарантирующую реализацию прав человека.

"Женщина может занять любое место. Для президента самое важное, чтобы он любил Россию и людей, которые живут на территории России", – сказала она в кулуарах Третьего Евразийского женского форума.

Ранее Владимир Путин сообщил, что пока не принял решение, будет ли баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Глава государства отметил, что до президентских выборов в России еще достаточно много времени, а разговоры о преемнике дестабилизируют ситуацию.

В апреле Путин подписал закон, который в том числе дает ему право вновь баллотироваться на пост главы государства. Ряд положений документа разработан во исполнение поправок к Конституции.

В частности, закон устанавливает, что ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост главы государства, применяется к действующему российскому лидеру без учета его прежних президентских сроков.

Таким образом, главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет. Он должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет, а также не должен иметь ни сейчас, ни до этого гражданства другого государства, вида на жительство там или иного подобного документа.