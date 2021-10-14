В Минтруде оценили разницу в зарплатах мужчин и женщин в России

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В России наблюдается более высокий уровень гендерного неравенства в зарплатах, чем в европейских странах – в среднем российские мужчины получают на 29% больше, чем женщины на схожих позициях, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

"Дифференциация заработной платы по гендерному признаку, которая сегодня существует в Европе, находится в диапазоне 16–19% между мужчинами и женщинами, в России этот показатель выше – 29%", – сказал министр в ходе сессии на Евразийском женском форуме.

По словам Котякова, 80% работающих женщин довольны условиями труда, однако лишь 36,5% удовлетворены размером зарплаты. Также он сообщил, что женщины составляют 58% всех россиян с высшим образованием.

Ранее Котяков сообщил, что уровень безработицы в России снизился до 4,4%. При этом граждан, состоящих на учете в центрах занятости, сегодня менее 850 тысяч человек.

