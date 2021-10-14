Уровень безработицы в РФ снизился до 4,4%

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Уровень безработицы в России снизился до 4,4%, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков в рамках третьего Евразийского женского форума.
"В РФ рынок труда восстановился (и вернулся. – Прим. ред.) на допандемический показатель, это действительно так. Уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет сейчас 4,4%, при этом граждан, состоящих на учете в центрах занятости, сегодня менее 850 тысяч человек", – приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует снизить уровень регистрируемой безработицы в стране до 1% к 2030 году. Соответствующее постановление о внесении изменений в госпрограмму "Содействие занятости населения" опубликовано на официальном портале правовой информации.
Владимир Путин сообщил, что рынок труда в РФ в целом восстановился после пандемии COVID-19, однако есть трудности в сфере молодежной занятости.
По словам президента, одна из задач, с которой столкнулась страна после пандемии коронавируса, – восстановление экономики, а важнейший показатель восстановления – рынок труда.
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