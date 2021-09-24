Эксперты выяснили, сколько россиян довольны своими доходами

Фото: depositphotos/Tiko0305

Более 60% россиян хотели бы получать в два-три раза больше своих нынешних доходов, при этом идеальной свою имеющуюся зарплату считают только 3% граждан. К такому выводу пришел банк "Открытие" после соответствующего исследования, передает РИА Новости.

Больше всего абсолютно довольных своими доходами проживают в Москве и Московской области – 8%. При этом на Северном Кавказе таких нет вообще.

Остальные россияне хотели бы зарабатывать больше. Каждый пятый опрошенный хотел бы получать больше в 5–7 раз. Еще 16% мечтают о зарплате выше в 10–20 раз.

51% опрошенных россиян говорят, что им хватает денег, которые они зарабатывают. Выше всего доля тех, кто, по собственным оценкам, зарабатывает достаточно, – на Дальнем Востоке и в Московском регионе – по 16%. На Урале и в Центральном федеральном округе их доля ниже – по 6%.

В целом россияне положительно оценивают свои способности тратить. 60% респондентов отмечают, что расходуют деньги разумно и эффективно. Порядка 16% опрошенных уверяют, что не умеют тратить, но им всегда хватает. Около 14% россиян хвастаются умением тратить деньги с размахом. 11% граждан сказали, что не умеют тратить и предпочитают копить.

Ранее эксперты рассказали о самых высоких зарплатах на востребованных позициях в России. Вакансия продавца-кассира оказалась одной из самых популярных в стране, самую большую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи – до 84 тысяч рублей.

