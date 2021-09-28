В правительстве рассчитывают снизить уровень безработицы в России до 1% к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство РФ планирует снизить уровень регистрируемой безработицы в стране до 1% к 2030 году. Соответствующее постановление о внесении изменений в госпрограмму "Содействие занятости населения" опубликовано на официальном портале правовой информации.
В прежней редакции госпрограммы отмечалось, что данный показатель к 2024 году не должен превышать 1,3%.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что в России продлят и расширят программу стимулирования найма. На совещании со своими заместителями он заявил, что теперь работодатели смогут воспользоваться поддержкой, если возьмут в штат людей, которые были зарегистрированы на бирже труда до 1 августа текущего года.
Уровень безработицы в столице снизился до минимума с апреля 2020 года
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