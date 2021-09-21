Минтруд РФ проработает план по выявлению теневой занятости среди населения

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Минтруд представил проект плана мероприятий по выявлению теневой занятости и ее легализации в регионах, разработанный в рамках поручения президента РФ. По итогам его рассмотрения ведомству поручили доработать план с учетом пожеланий рабочей группы.
Об этом в рамках заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, добавив, что проект Минтруда необходимо не только доработать, но и согласовать его с регионами.
"По итогам рассмотрения <...> Минтруду поручено доработать план мероприятий, в том числе с учетом предложений членов рабочей группы, и обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями", – говорится в сообщении секретариата вице-премьера.
Отмечается, что в рамках заседания также был поднят вопрос о ситуации на региональных рынках труда. Участники встречи обсудили меры по восстановлению численности занятого населения в 2021 году до допандемических значений.
О состоянии региональных рынков труда подробно рассказали руководители Удмуртской Республики, Забайкальского и Краснодарского края.
В сообщении секретариата отмечается, что в Забайкальском крае целевой показатель по восстановлению численности занятого населения достигнут на 99,4%, однако в регионе наблюдается существенный миграционный отток.
В Краснодарском крае необходимый показатель по восстановлению занятости достигнут на 98%. Вместе с тем в регионе говорят об отрицательной динамике, поскольку еще в апреле показатель был достигнут на 100,5%. Связывают это в первую очередь с сезонным характером работы в сельскохозяйственной сфере.
В Удмуртской Республике целевой показатель по восстановлению занятости населения достигнут на 98,9%. Но, как и в случае с Забайкальским краем, отмечается существенная миграционная убыль населения республики.
Ранее стало известно, что в Москве уровень официально зарегистрированной безработицы достиг минимальных значений с апреля 2020 года и составил 0,53%. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он также добавил, что с начала 2021 года в столице на 10,2% сократилось число работников, переведенных на режим неполного дня, находящихся в простое или в отпусках без сохранения заработной платы.
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