Минтруд РФ проработает план по выявлению теневой занятости среди населения

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Минтруд представил проект плана мероприятий по выявлению теневой занятости и ее легализации в регионах, разработанный в рамках поручения президента РФ. По итогам его рассмотрения ведомству поручили доработать план с учетом пожеланий рабочей группы.

Об этом в рамках заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, добавив, что проект Минтруда необходимо не только доработать, но и согласовать его с регионами.

"По итогам рассмотрения <...> Минтруду поручено доработать план мероприятий, в том числе с учетом предложений членов рабочей группы, и обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями", – говорится в сообщении секретариата вице-премьера.

Отмечается, что в рамках заседания также был поднят вопрос о ситуации на региональных рынках труда. Участники встречи обсудили меры по восстановлению численности занятого населения в 2021 году до допандемических значений.

О состоянии региональных рынков труда подробно рассказали руководители Удмуртской Республики, Забайкальского и Краснодарского края.

В сообщении секретариата отмечается, что в Забайкальском крае целевой показатель по восстановлению численности занятого населения достигнут на 99,4%, однако в регионе наблюдается существенный миграционный отток.

В Краснодарском крае необходимый показатель по восстановлению занятости достигнут на 98%. Вместе с тем в регионе говорят об отрицательной динамике, поскольку еще в апреле показатель был достигнут на 100,5%. Связывают это в первую очередь с сезонным характером работы в сельскохозяйственной сфере.

В Удмуртской Республике целевой показатель по восстановлению занятости населения достигнут на 98,9%. Но, как и в случае с Забайкальским краем, отмечается существенная миграционная убыль населения республики.

Ранее стало известно, что в Москве уровень официально зарегистрированной безработицы достиг минимальных значений с апреля 2020 года и составил 0,53%. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также добавил, что с начала 2021 года в столице на 10,2% сократилось число работников, переведенных на режим неполного дня, находящихся в простое или в отпусках без сохранения заработной платы.