Процент приходящих вовремя на работу россиян за 12 лет вырос почти в два раза

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Как заявили 15% респондентов, они опаздывают на работу лишь несколько раз в год. 6% опрошенных отметили, что опаздывают несколько раз в месяц, а 4% – несколько раз в неделю, сообщает RT.

Отмечается, что в 2009 году такое же исследование показало, что вовремя приходили только 35% российских работников.

Из опроса следует, что пунктуальных россиян больше среди людей старше 45 лет: 73% против 66% среди опрошенных моложе 34 лет.

Некоторые из причин, по которым они опаздывают на работу, – заторы на дорогах, проблемы с общественным транспортом, домашние обязанности.

Ранее эксперты рассказали о самых высоких зарплатах на востребованных позициях в России. Вакансия продавца-кассира оказалась одной из самых популярных в стране, самую большую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи – до 84 тысяч рублей.

