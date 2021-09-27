Правительство РФ расширит программу стимулирования найма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России продлят и расширят программу стимулирования найма. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он напомнил, что программа была запущена, чтобы выполнить поручение Владимира Путина. Для восстановления занятости работодателям, которые трудоустраивали официально безработных граждан, предоставлялись субсидии.

"На таких новых сотрудников компании и индивидуальные предприниматели поэтапно получают по три минимальных размера оплаты труда. Теперь этой поддержкой они смогут воспользоваться, если возьмут в штат людей, которые были зарегистрированы на бирже труда до 1 августа текущего года", – отметил Мишустин.

Субсидии также будут выплачивать, если работодатель примет на работу граждан с ограничениями по здоровью, одиноких и многодетных родителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей и детей-инвалидов.

Мишустин подчеркнул, что из-за жизненных обстоятельств людям бывает тяжело найти работу. По его словам, данная мера позволит решить эту проблему.

"Сегодня ситуация на рынке труда значительно лучше, чем еще год-полтора назад. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы полностью преодолеть последствия коронавируса", – заключил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ проработает план по выявлению теневой занятости среди населения. Необходимо также согласовать проект с регионами.