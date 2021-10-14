Захарова призвала женщин объединить усилия для укрепления мира

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что женщины могут вместе возвысить свои голоса для объединения мирового сообщества. Об этом она сообщила во время пленарного заседания III Евразийского женского форума.

Она отметила, что, являясь официальным представителем внешнеполитического ведомства великой страны, увидела силу тех, кто пытается разъединить мир и препятствует объединению международного сообщества.

"То, что было сделано [Валентиной] Матвиенко по созданию и проведению форума, доказывает, что эти деструктивные силы могут подождать, потому что мы умеем объединяться в самых непростых ситуациях. Мы можем возвысить свой голос и должны это сделать тогда, когда мир нуждается в объединении", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что у женщин в российских семьях особая роль: помимо поддержания семейного очага, они прекрасные специалисты в самых разных отраслях, ответственные, надежные коллеги.

По словам президента, для России характерно уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин.