Матвиенко пошутила о том, куда бегут русские в трудные времена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В ходе правительственного часа в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко рассказала уведенную в интернете шутку о том, куда в трудные времена бегут русские.
Уточняется, во время заседания, на котором выступал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сенаторы обсуждали агрессивную риторику Запада в отношении России.
"Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година, – потому что русские сразу бегут в военкомат", – приводит ее слова РИА Новости.
Матвиенко добавила, что российские партнеры, по ее мнению, должны иметь в виду посыл этой шутки.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что в текущей международной ситуации он бы охотно брал боксеров на работу в дипломатическую службу. По его словам, работа в министерстве доступна всем, кто имеет профильное образование и владеет иностранными языками.
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