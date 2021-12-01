Матвиенко пошутила о том, куда бегут русские в трудные времена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ходе правительственного часа в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко рассказала уведенную в интернете шутку о том, куда в трудные времена бегут русские.

Уточняется, во время заседания, на котором выступал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сенаторы обсуждали агрессивную риторику Запада в отношении России.

"Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година, – потому что русские сразу бегут в военкомат", – приводит ее слова РИА Новости.

Матвиенко добавила, что российские партнеры, по ее мнению, должны иметь в виду посыл этой шутки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что в текущей международной ситуации он бы охотно брал боксеров на работу в дипломатическую службу. По его словам, работа в министерстве доступна всем, кто имеет профильное образование и владеет иностранными языками.

