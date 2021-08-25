Лавров пошутил, что скоро Украина "приватизирует" Новый год

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление Владимира Зеленского о Дне Крещения Руси, в шутку предположил, что скоро Украина "приватизирует" Новый год.
"Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное – это не украинское", – сказал Лавров на брифинге в Вене.
День Крещения Киевской Руси православные украинцы празднуют 28 июля. В видеообращении, записанном по случаю годовщины события, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крещение является частью именно украинской истории, поскольку произошло в бытность Киевской Руси.
Он также назвал Крым ребенком Киевской Руси. И подчеркнул, что никто не должен посягать на наследство Украины, пытаясь доказать причастность к ее истории, находясь за тысячи километров от мест, где она происходила.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: