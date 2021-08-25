Лавров пошутил, что скоро Украина "приватизирует" Новый год

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление Владимира Зеленского о Дне Крещения Руси, в шутку предположил, что скоро Украина "приватизирует" Новый год.

"Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное – это не украинское", – сказал Лавров на брифинге в Вене.

День Крещения Киевской Руси православные украинцы празднуют 28 июля. В видеообращении, записанном по случаю годовщины события, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крещение является частью именно украинской истории, поскольку произошло в бытность Киевской Руси.

Он также назвал Крым ребенком Киевской Руси. И подчеркнул, что никто не должен посягать на наследство Украины, пытаясь доказать причастность к ее истории, находясь за тысячи километров от мест, где она происходила.