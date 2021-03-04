Фото: kremlin.ru
Во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец".
Это произошло, когда на связь с главой государства вышла девушка из Ленинградской области. Она рассказала, что находится в двух километрах от Стрельни, где находится "Дворец конгрессов" управления делами президента РФ.
"Ну, отлично. Выглядит как еще один дворец, так что приеду. Только мне его не переписывайте", – сказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин опроверг информацию о том, что ему принадлежит дворец в Геленджике. Президент рассказал, что фильм, в котором говорится про этот дворец, он не смотрел, однако видел некоторые подборки.
Глава государства добавил, что слухи о его геленджикском дворце – это попытка "промыть мозги" россиянам. Он также обратил внимание на то, что в фильме отсутствует ряд доказательных документов.
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