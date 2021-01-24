Песков заявил, что в Кремле знали о подготовке псевдоразоблачений Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знали о подготовке псевдоразоблачений в адрес Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения, и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации", – сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что информация о том, что у президента якобы есть дворец в Геленджике не соответствует действительности. Он уточнил, что подобного рода сообщения являются "чистым враньем".

"У Путина нет дворца в Геленджике, это чистое вранье и просто каждый, кто смотрит эти материалы, должны включить голову", – заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что почти никакой завесы тайны в жизни Путина нет, однако некоторую информацию он предпочитает не раскрывать. По словам представителя Кремля, президент не скрывает, что имеет двух дочерей.

Он отметил, что Путин не планирует менять работу и ее стиль. Президент, по словам Пескова, рассчитывает на то, что граждане с пониманием относятся к его личному пространству.

