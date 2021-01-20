В Кремле оценили слова Макфола об идеологии Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Идеология Владимира Путина связана с процветанием граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Путин является носителем идеологии антизападного и антиамериканского антилиберализма.

"Нет, идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина – это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина", – подчеркнул Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что на тех же принципах строится внешняя политика Российской Федерации.

Песков также заявил, что Владимир Путин разделяет идеи либерализма, но подобная идеология содержит в себе определенные нюансы. Универсальным, считает пресс-секретарь президента, он быть не может, поскольку зависит от особенностей отдельных государств.

Ранее Песков рассказал о проведении ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию. Он уточнил, что точная дата, как и формат мероприятия, пока не утверждены.

