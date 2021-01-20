Песков заявил, что Кремль никак не готовится к инаугурации Байдена

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Кремль никак не готовится к инаугурации нового президента США Джозефа Байдена, но рассчитывает на добрые отношения с Вашингтоном, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что после вступления Байдена в должность для России ничего не изменится.

"Россия как жила много сотен лет, так и будет жить, ища добрые отношения с Соединенными Штатами Америки", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что от Байдена и его команды зависит, будет ли на это встречная политическая воля. Песков также рассказал, что Путин ранее уже поздравил Байдена с избранием на пост президента США.

Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны, его инаугурация запланирована на сегодня.

Представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков ранее заявил, что при Байдене внешняя политика США будет направлена на противостояние России и Китаю. Он отметил, что избранный американский президент видит в лице РФ своего врага. По словам Пушкова, у Байдена имеется идея глобальной коалиции демократий против авторитарных режимов.

