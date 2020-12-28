В Кремле пояснили, почему Путин не рассказывает о своей семье

Фото: kremlin.ru
Почти никакой завесы тайны в жизни Владимира Путина нет, однако некоторую информацию он предпочитает не раскрывать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам представителя Кремля, президент не скрывает, что имеет двух дочерей.
"Да, у него есть дочери. Кто они – он предпочитает не выпускать в публичное поле, он и сам неоднократно объяснял почему. Он достаточно последователен в этой своей позиции, и многие граждане воспринимают это с пониманием", – сказал Песков.
Он отметил, что Путин не планирует менять работу и ее стиль. Президент, по словам Пескова, рассчитывает на то, что граждане с пониманием относятся к его личному пространству.
Ранее Песков рассказал, что на Рождество Владимир Путин традиционно поедет в один из российских регионов. В прошлом году Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе, где был крещен. После службы президент кратко пообщался с настоятелем и вручил ему в подарок икону "Господь Вседержитель".
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