Путин рассказал, что загадает на Новый год

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин поделился, какое желание загадает на Новый год. Об этом пишет ТАСС.

В понедельник Путин покатался на катке на Красной площади вместе с 9-летним Димой из Челябинска, исполнив мечту мальчика. После этого глава государства сфотографировался с семьей ребенка и поздравил их с наступающим праздником.

Сестра Димы, 8-летняя Софья, спросила у президента, что он загадал на Новый год.

"Чтобы все были здоровы!" – сказал Путин.

Ранее глава государства исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области. Мальчик посетил Московский зоопарк, где его пустили в специальную зону для проведения тренинга больших панд и разрешили порисовать с пандой Жуи.