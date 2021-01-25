Путин заявил, что приписываемый ему дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни родным

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин опроверг информацию о том, что ему принадлежит дворец в Геленджике. Заявление он сделал во время онлайн-встречи со студентами вузов, передает ТАСС.
Президент рассказал, что фильм-"расследование" он не смотрел, однако видел некоторые подборки.
"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!" – высказался Путин.
Он добавил, что слухи о его геленджикском дворце – это попытка "промыть мозги" россиянам. Он также обратил внимание, что в фильме отсутствует ряд доказательных документов, информация о финансовых операциях.
"А вместо всего этого что? Разместили фотографию моего плавания стилем баттерфляй – я корявенько, но люблю так поплавать – в каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн, но я так плавал в Енисее в 2016 году", – прокомментировал Путин, добавив, что многие материалы являются смонтированными.
Он признался, что часть лиц, упомянутых в фильме, он действительно знает, однако там присутствуют личности, с которыми он и не знаком вовсе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что у президента якобы есть дворец в Геленджике, не соответствует действительности. Он уточнил, что подобного рода сообщения являются "чистым враньем".
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