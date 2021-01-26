В Кремле рассказали, кто может быть владельцем дворца в Геленджике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что владельцем дворца в Геленджике являются один или несколько предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом", – рассказал Песков.

Накануне Владимир Путин также опроверг информацию о том, что ему принадлежит дворец в Геленджике. Президент рассказал, что фильм, в котором говорится про этот дворец, он не смотрел, однако видел некоторые подборки.

Глава государства добавил, что слухи о его геленджикском дворце – это попытка "промыть мозги" россиянам. Он также обратил внимание на то, что в фильме отсутствует ряд доказательных документов.

