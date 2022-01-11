Польша раскритиковала слова Лаврова о НАТО

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Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о НАТО. Ранее тот заявил, что Альянс стал геополитическим проектом по освоению бесхозных земель после распада Организации Варшавского договора.

В своем заявлении Сикорский обратился к посольству России в Великобритании, которое процитировало слова Лаврова.

"Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если полезете еще раз, то получите по яйцам", – написал Сикорский в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Лавров заявил, что Россия не вступит в НАТО, поскольку Запад не готов мириться с равными по силе соперниками. Он объяснил, что страны Запада не готовы сотрудничать с государствами, влияние которых на международной арене хоть сколько-то сопоставимо с их собственным. В связи с этим он напомнил Китай, возвышение которого, по его словам, вызывает раздражение у западных коллег.

