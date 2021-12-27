Лавров отверг возможность вступления России в НАТО

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Россия не вступит в НАТО, поскольку Запад не готов мириться с равными по силе соперниками. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.

В ходе интервью Владимир Соловьев напомнил, что в начале своего президентского срока Владимир Путин допускал, что Россия может стать частью НАТО, однако исключительно на равных условиях.

"Конечно, нет (не вступит. – Прим. ред). Я такую ситуацию не вижу", – отметил в свою очередь министр.

Он объяснил, что страны Запада не готовы сотрудничать с государствами, влияние которых на международной арене хоть сколько-то сопоставимо с их собственным. В связи с этим он напомнил Китай, возвышение которого, по его словам, вызывает раздражение у западных коллег.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В числе основных положений документов значится отказ Североатлантического альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины, требование к участникам договоров не размещать вооружения в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности, обязательство наладить горячие линии для экстренных контактов.

