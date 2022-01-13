В Польше раскрыли "дьявольский" план США и НАТО против России

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США и НАТО собираются сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы спровоцировать войну Москвы и Киева, пишет польское издание Mysl Polska.
"Я полагаю, что из переговоров ничего не выйдет, ведь США и их креатура, НАТО, отчетливо стремятся к эскалации конфликта", – пишет автор материала.
Он задается вопросом, стоит ли РФ продолжать встречи с представителями Запада, учитывая их настрой. Также в материале говорится, что Штаты хотят втянуть Москву в войну, в которой сами участвовать не планируют.
"Ядерной войны они не хотят, ведь победителей в ней не будет. Им нужна война на Украине, в нее они стараются втянуть Россию", – говорится в статье.
Отмечается также, что положение США и НАТО в этом случае очень удобно, поскольку их граждане не пострадают от боевых действий. При этом не исключается, что в случае гипотетических боевых действий в войну также окажутся втянуты поляки.
Газета подчеркивает особую циничность попыток стравить родственные народы, имеющие общие религиозные, культурные и в значительной степени этнические корни.
12 января в Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание Совета Россия – НАТО. Встреча, которая продлилась больше четырех часов, была посвящена российским инициативам по гарантиям безопасности. В ходе нее стороны высказали заинтересованность в возобновлении работы дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, а также в развитии гражданских и военных каналов коммуникации.
Ранее в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам дипломата, для России в этом вопросе ключевым остается нерасширение НАТО. Он отметил, что от этого зависит национальная безопасность РФ.
Россия и НАТО договорились о восстановлении дипломатического диалога
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