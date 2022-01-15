В Госдепе сообщили о готовности США и НАТО провести новую встречу с Россией

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Соединенные Штаты и Североатлантический альянс готовы к новым переговорам с Россией. Такую позицию озвучили в Госдепартаменте США после переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Как пишет ТАСС, телефонный разговор Блинкена и Столтенберга состоялся в пятницу, 15 января.
"Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога", – заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
Аналогичную позицию высказал Блинкен в своем официальном аккаунте в Twitter.
"США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией", – написал американский госсекретарь по итогам переговоров с генсеком Альянса.
Ранее в понедельник, 10 января, в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
13 января состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Оно продлилось больше четырех часов.
На встрече обе стороны высказали заинтересованность в возобновлении работы дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, а также в развитии гражданских и военных каналов коммуникации.
Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
Россия и НАТО договорились о восстановлении дипломатического диалога
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