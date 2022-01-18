Вопрос отдельного участия ЕС в переговорах по гарантиям не принципиален для РФ – Песков

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Вопрос участия Евросоюза в переговорах по гарантиям безопасности не столь принципиален для России, Москве важно получить ответы на свои предложения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

По его словам, страны, входящие в ЕС, так или иначе участвуют в этом процессе и по линии ОБСЕ, и по линии НАТО, а насколько Евросоюз хочет являться отдельным участником этих переговоров – вопрос, который может быть рассмотрен.

"Здесь, наверное, нужно самим европейцам разбираться между собой и с американцами, потому что наша постановка вопроса предельно понятная, предельно ясная, а как будут формулироваться ответы, путем каких консультаций", – это уже скорее вопрос европейцев, не наш", – подчеркнул Песков.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен участвовать в переговорах США и России по гарантиям безопасности, поскольку этот вопрос касается и Европы.

"Европейская безопасность не должна обсуждаться без нашего участия. Никакие решения не могут приниматься без участия европейцев", – заявил Боррель.

До этого Боррель подчеркивал, что в ЕС считают необходимым диалог с Россией по вопросам безопасности. Он также отмечал, что Евросоюз координирует свои действия с партнерами, в том числе с трансатлантическими.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности.

