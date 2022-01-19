Рябков заявил, что в критической ситуации европейской безопасности виноваты США и НАТО

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Ситуация в европейской безопасности стала критической по вине США и НАТО, которые используют Украину как рычаг давления на Россию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он также подчеркнул, что российская сторона предпочла бы найти взаимопонимание по гарантиям безопасности прежде всего с американцами. По словам Рябкова, вовлечение в этот вопрос более широкого круга лиц является контрпродуктивным.

"Что касается американских требований срочно отвести войска от границы с Украиной, то будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся", – приводит слова Рябкова ТАСС.

Кроме того, Москва еще не получила от США и НАТО письменных ответов на предложения по гарантиям безопасности. Рябков подчеркнул, что данный вопрос является срочным, поэтому российская сторона не готова бесконечно ждать и погружаться в бюрократическую кутерьму об оптимальных вариантах. Однако он выразил надежду, что ответы поступят в ближайшее время.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

