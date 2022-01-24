Песков заявил, что напряженность усиливают слова НАТО о направлении сил в Восточную Европу

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Заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет", – цитирует Пескова ТАСС.

Он также подчеркнул, что напряженность усиливается не по вине России, а из-за заявлений США и НАТО.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ объяснили один из опорных элементов российских предложений по безопасности, направленных США и НАТО. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО.

