Лавров ответил на заявления об "угрозах" Москвы Киеву

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россия никогда не угрожала народу Украины. Такое заявление сделал руководитель МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Кто кому угрожает и во что эти угрозы могут вылиться – это еще большой вопрос", – передает слова дипломата РИА Новости.

Еще до переговоров Блинкен пригрозил РФ "калечащими" последствиями из-за Украины.

Он подчеркнул, что, если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить высокую цену, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась.

