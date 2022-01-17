Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений для Украины

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У Украины нет альтернативного варианта решения внутреннего кризиса, кроме как посредством выполнения Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.
"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может, есть только Минские соглашения, которые, как подчеркнул в своем вступительном слове господин министр (глава МИД Хорватии. – Прим. ред.), Киев обязан досконально выполнить", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предметно договориться с Москвой по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе в рамках нового саммита нормандской четверки. Он также отмечал, что украинские дипломаты передали своим зарубежным коллегам сведения о реализации страной Минских соглашений и предыдущих решений "четверки".
Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Украина якобы готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.
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