Политолог оценил вероятность вступления Украины в НАТО

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Рассуждения о вступлении Украины в НАТО так и останутся разговорами. Об этом заявил политолог Геворг Мирзаян в интервью RT.

При этом он отметил, что само обсуждение темы выгодно президенту Владимиру Зеленскому. По мнению Мирзаяна, украинский лидер зарабатывает на этом вопросе политические очки. Обсуждение темы укрепляет его внутренний политический рейтинг.

Мирзаян также подчеркнул, что Европе и США не нужен такой новый союзник.

"Все прекрасно понимают, что Украина в НАТО не войдет, потому что это автоматически означает начало войны России и НАТО за Крым. Сразу же, мгновенно. Потому что Крым в их понимании – это оккупированная территория", – сказал Мирзаян.

По его словам, Украина ни на шаг не приблизилась к вступлению в НАТО со времен Будапештского саммита.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс быть готовым к любому развитию событий на Украине. Он отметил, что организация увеличила свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением и продолжает поддерживать Киев.

По словам Столтенберга, Альянс должен быть готов защитить своих союзников. Он подчеркнул, что усиление напряженности главным образом касается членов Североатлантического альянса в регионе, в частности Болгарии.

