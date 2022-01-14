НАТО не примет Украину в Альянс в обозримом будущем – NYT

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

НАТО не допустит присоединение Украины к Альянсу в обозримом будущем. Об этом пишет газета The New York Times.

Как считают аналитики, некоторые члены НАТО не уверены в необходимости выступления Украины в Альянс. Эксперты утверждают, что подобное положение дел делает присоединение Киева к НАТО малореальным.

В материале также отмечается, что президент США Джо Байден всегда осторожно высказывался о возможности присоединения Украины к Альянсу.

Эксперты подчеркивают, что в НАТО недовольны процессом борьбы с коррупцией в Украине. Как сообщает организация Transparency International, страна находится на 117-м месте из 180 по данному показателю.

В статье дополняется, что Россия имеет экономические рычаги в отношении Европы. По этой причине многие члены НАТО не будут портить отношения с Москвой.

"Учитывая все это, Украина почти определенно не сможет отвечать третьему главному критерию для вступления НАТО: одобрение от всех 30 членов", – подытоживают авторы материала.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс быть готовым к любому развитию событий на Украине. Он отметил, что организация увеличила свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением и продолжает поддерживать Киев.

По словам Столтенберга, Альянс должен быть готов защитить своих союзников. Он подчеркнул, что усиление напряженности главным образом касается членов Североатлантического Альянса в регионе, в частности Болгарии.

В конце декабря 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО угрожает безопасности России и может спровоцировать масштабный конфликт в Европе. Он подчеркнул, что военные риски возникают для всех вовлеченных сторон.