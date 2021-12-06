Украине посоветовали брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО

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Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza
Глава Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал Украине брать пример с Финляндии при выстраивании отношений с Североатлантическим Альянсом.
"В долгосрочной перспективе мы могли бы рекомендовать Украине начать брать пример с финнов. Финляндия является членом Евросоюза, но не НАТО", – сказал немецкий политик в интервью изданию Handelsblatt.
По словам дипломата, вхождение Киева в НАТО станет для Москвы красной чертой. В то же время он не исключил, что в будущем Украину все же примут в Альянс.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дальнейшее втягивание Киева в военную орбиту НАТО и фактически начавшееся освоение Украиной военной инфраструктуры чреваты серьезными негативными последствиями, а также дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе.
До этого генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право на членство в Североатлантическом альянсе, но для такого решения нужна договоренность союзников.
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