Столтенберг заявил, что членство Украины должны поддержать все участники НАТО

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Украина имеет право на членство в Североатлантическом альянсе, но для решения о членстве нужна договоренность союзников. Россия участвовать в этом процессе не может, заявил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД блока в Риге.

"Мы поддерживаем Украину на пути к НАТО, евроатлантической интеграции, поддерживаем ее реформы, борьбу с коррупцией, усиление системы обороны и безопасности", – цитирует генсека РИА Новости.

По его словам, членство в НАТО Украины должно быть решено 30 государствами, кроме того, нужно прийти к договоренности на расширение Альянса.

"Этот вопрос могут решать Украина и страны НАТО, у России нет права вето", – добавил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что НАТО целенаправленно испытывает на прочность Россию, направляя военный флот и авиацию к границам страны.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, вина за их деградацию полностью лежит на Альянсе.