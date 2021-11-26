Зеленский заявил, что вероятность войны с РФ существует, но СМИ нагнетают ситуацию

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Владимир Зеленский не исключил вероятность широкомасштабной войны с Россией, однако, по его мнению, СМИ больше нагнетают ситуацию, сообщает ТАСС.

"Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, с некоторых площадок СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война", – сказал президент Украины.

Ранее американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. По мнению главы украинской военной разведки генерала Кирилла Буданова, вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал информацию о предполагаемом нападении РФ на Украину и заявил, что не располагает данными о намерениях России.

