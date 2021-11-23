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Москва 24

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Политика

02:25

В Госдепе прокомментировали сообщения СМИ о вторжении России на Украину

политика

Фото: Москва 24

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал сообщения СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники указал, что РФ планирует напасть на территорию Украины с трех направлений – из Крыма, с материковой границы и через Белоруссию. Кроме того, по данным американской разведки, для вторжения российские власти призвали десятки тысяч резервистов.

Как подчеркнул Прайс, в США в данный момент не знают о намерениях России.

"Мы не можем говорить о намерениях Москвы, но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия", – сказал официальный представитель госдепартамента.

Прайс отметил, что любые агрессивные действия в отношении Украины вызовут беспокойство властей США. При этом он не уточнил, какие ответные меры готовы предпринять в Вашингтоне.

"Мы бы не хотели раскрывать наши схемы действий", – заключил Прайс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления американских СМИ о планах вторжения России на Украину нагнетают обстановку. По его словам, в настоящее время идет целенаправленная информационная кампания. Он отметил, что такие заявления – попытка представить РФ как угрозу процессу урегулирования.

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