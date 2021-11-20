США предупредили союзников о "вторжении" России на Украину – СМИ

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Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось немого времени для того, чтобы помешать РФ "вторгнуться" на территорию Украины. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на официальных лиц США и Европы.

"Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы", – говорится в материале.

По данным разведки, глава Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе посещала Брюссель, чтобы сообщить послам НАТО о возможном "военном вторжении" России на Украину. По утверждению источников издания, растущая озабоченность по поводу России была одной из самых обсуждаемых "краткосрочных угроз".

Ранее Bloomberg сообщил, что американские чиновники предупредили европейских коллег о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения на территорию Украины. Речь идет о военной операции, информация о которой якобы есть у Соединенных Штатов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что это уже не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением российских вооруженных сил на территории РФ. Он также подчеркнул, что в Кремле неоднократно говорили, что передвижение ВС России на своей территории ни у кого не должно вызывать обеспокоенность.