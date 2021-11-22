Песков назвал заявления о планах РФ вторгнуться на Украину нагнетанием напряженности

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Заявления американских СМИ о планах вторжения России на Украину нагнетают обстановку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время идет целенаправленная информационная кампания.
"Для вбросов используются в качестве, скажем так, трубы "Блумберг", это действительно так, это мы тоже фиксируем, некоторые американские газеты активно в этом участвуют", – цитирует Пескова РИА Новости.
Он отметил, что такие заявления – попытка представить РФ как угрозу процессу урегулирования.
Песков также не исключает, что это прикрытие агрессивных помыслов в Киеве, возможных желаний решить проблему силовыми методами.
Ранее Bloomberg сообщил, что американские чиновники предупредили европейских коллег о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения на территорию Украины. Речь идет о военной операции, информация о которой якобы есть у Соединенных Штатов.
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