Генсек НАТО призвал Россию к снижению напряженности в отношении Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить напряженность в отношении Украины. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

Он подчеркнул, что не готов расценивать информацию о скоплении российских войск у границы исключительно как блеф. При этом, добавил Столтенберг, Североатлантический альянс открыт для диалога с Россией.

Генсек также отметил, что НАТО внимательно следит за ситуацией на границе с Украиной.

"Мы продолжим поддерживать Украину политически и практически, чтобы страна могла защитить себя от агрессии", – сказал Столтенберг.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Россией существует, однако подчеркнул, что СМИ больше нагнетают ситуацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.

