Часть стран Европы не поверили заявлениям США о намерении РФ вторгнуться на Украину – СМИ

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США не смогли убедить часть стран Европы в подготовке России к вторжению на Украину. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
По информации издания, два европейских дипломата заявили, что американские сообщения убедили некоторые государства в серьезном характере наращивания сил РФ.
В WSJ заявили, что целью распространения сообщений США было повышение уровня обеспокоенности стран Европы в отношении России. При этом дипломаты подчеркнули, что западные аналитики не уверены в истинных намерениях Кремля.
Ранее Bloomberg сообщил, что американские чиновники предупредили европейских коллег о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения на территорию Украины. Речь идет о возможной военной операции, информация о которой якобы есть у Соединенных Штатов. Уточняется, что Вашингтон еще не поделился точными данными на этот счет с властями Евросоюза.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления американских СМИ о планах вторжения России на Украину нагнетают обстановку. Он подчеркнул, что такие заявления – попытка представить РФ как угрозу процессу урегулирования. Песков также не исключил, что это прикрытие агрессивных помыслов в Киеве, возможных желаний решить проблему силовыми методами.
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