В Совфеде прокомментировали возможность военной помощи США Украине

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Возможные поставки вооружения США Киеву может привести к эскалации военного напряжения, сообщает News.ru со ссылкой на члена Совфеда от Крыма Сергея Цекова.
По словам сенатора, полученное оружие Украина могут перепродать в третьи страны. В результате, отметил Цеков, вооружение может оказаться в руках террористов. Он подчеркнул, что раньше Украина уже перепродавала оружие в другие страны.
"Известно, что вооружение, которое США поставляли в страны Средней Азии и Ближнего Востока, которые вели якобы национально-освободительную войну или боролись с неугодными Белому дому режимами, через какое-то время направлялось против самих США и других стран", – отметил Цеков.
Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США оценивают возможность отправки военной помощи на Украину. По данным источников СМИ, таким образом в Соединенных Штатах планируют ответить на наращивание военной группировки России на границе. Кроме того, рассматривается возможность отправки на Украину военных советников.
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