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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что "российского вторжения" на Украину не будет. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Должен всех успокоить: ничего такого не будет", – отреагировал Нарышкин на заявления американской стороны.

По словам директора СВР, утверждения о подготовке российского вторжения являются пропагандистской акцией Госдепа США. Сергей Нарышкин отметил, что ложь множится за счет распространения среди союзников Вашингтона и представителей СМИ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Россией существует, однако подчеркнул, что СМИ больше нагнетают ситуацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.