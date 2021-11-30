В МИД РФ заявили, что НАТО испытывает Россию на прочность

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НАТО целенаправленно испытывает на прочность Россию, направляя военный флот и авиацию к границам страны. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте министерства иностранных дел.

"При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны", – отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, вина за их деградацию полностью лежит на Альянсе. А действия России носят оборонительный характер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США обложили территорию Российской Федерации своими военными базами и продолжают нагнетать военную истерию у ее границ.

В Минобороны РФ заявили, что расценивают внеплановые учения американских Вооруженных сил у границ России как агрессивные действия, угрожающие безопасности и стабильности.

В ведомстве отметили, что целью действий США и их союзников в Черноморском регионе является изучение возможного театра боевых действий на случай, если Киев совершит попытку наступления на Донбасс.