В МИД усомнились, что Россия вернет представительство при НАТО в Брюсселе

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Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко РИА Новости в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай".

Касаемо решения закрыть постпредство, замминистра назвал это единственным выходом на тот момент.

"Когда Российской Федерации был послан сигнал о том, что дипломатическое присутствие здесь абсолютно неуместно, что нормальной дипломатической жизни не будет, нам не оставили иного решения, кроме того <...>, которое было принято", – объяснил Грушко.

18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Соответствующее решение было принято после заявления Альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ.

Позже первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что возобновление работы военной миссии НАТО в столице и своего представительства при Альянсе будет возможно в случае реальных шагов НАТО по налаживанию отношений.