Джабаров рассказал, при каких условиях РФ может возобновить работу миссии НАТО

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при Альянсе в случае реальных шагов НАТО по налаживанию отношений. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, нужно провести рабочую встречу, обсудить возобновление работы миссий и увеличение численности российских представителей в Брюсселе до оптимального. При этом для возобновления работы одних заявлений НАТО будет недостаточно.
"Если это будут опять слова, а на деле будут вводиться ограничения, например на передвижение наших сотрудников по зданию НАТО, то это не изменит ничего", – отметил сенатор.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Соответствующее решение было принято после заявления Альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка российских дипломатов не связана с каким-либо происшествием. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что такое решение НАТО подрывает перспективы возобновления диалога.
Москва приостановит работу постпредства РФ при НАТО
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