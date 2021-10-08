В Кремле заявили о формировании ответных мер на действия НАТО в отношении РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о формировании ответных мер на действия НАТО в отношении российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы. <...> Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества, собственно, нет", – отметил представитель Кремля.

О решении вдвое сократить число сотрудников российской миссии представители НАТО сообщили в среду, 6 октября: дипломатическую аккредитацию отозвали у восьми человек, а две позиции постпредству и вовсе сказали упразднить. При этом причина подобного решения указана не была.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка российских дипломатов не связана с каким-либо происшествием.

В свою очередь, Дмитрий Песков убежден, что решение НАТО о высылке российских дипломатов подрывает перспективы возобновления диалога.

По его словам, в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с РФ и реальных действиях очевидна противоречивость, которая не позволяет строить иллюзий о возобновлении диалога.

