Генсек НАТО назвал причину высылки российских дипломатов

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка российских дипломатов не связана с каким-либо происшествием. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать", – сказал он.

По словам Столтенберга, российские дипломаты выполняли не соответствующие их статусу задачи.

Ранее стало известно, что НАТО решила сократить состав постоянного представительства РФ с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восемь дипломатов и сократив позиции еще двух.

Председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий пообещал, что Россия примет ответные меры из-за высылки дипломатов представительства РФ при НАТО. Депутат подчеркнул, что лишение аккредитации еще больше снизит уровень взаимодействия.

