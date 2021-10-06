Слуцкий заявил, что РФ ответит на лишение аккредитации российских дипломатов при НАТО

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Россия примет ответные меры из-за высылки дипломатов представительства РФ при НАТО. Об этом заявил председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий ТАСС.
По его словам, в дипломатической практике такие шаги носят взаимный характер.
"Не сомневаюсь, что руководство российского внешнеполитического ведомства предложит адекватные ответные меры, необязательно симметричные. Уверен, что все обвинения в якобы злонамеренной деятельности (дипломатов РФ. – Прим. ред.) голословны и не будут подтверждены", – заявил Слуцкий.
Депутат подчеркнул, что лишение аккредитации еще больше снизит уровень взаимодействия.
"В настоящее время, как вы знаете, место российского постпреда в Брюсселе вакантно. Высылка сотрудников диппредставительства РФ уж точно не будет способствовать налаживанию диалога", – заключил Слуцкий.
Ранее стало известно, что НАТО решила сократить состав постоянного представительства РФ с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восемь дипломатов и сократив позиции еще двух.
Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен вести диалог с Россией. Столтенберг отметил, что Россия является соседом, с которым необходимо взаимодействовать.
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