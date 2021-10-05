Столтенберг оценил сроки вступления Украины и Грузии в НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о сроках вступления Украины и Грузии в альянс. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что свое заявление Столтенберг сделал на конференции в Вашингтоне. Он обратил внимание, что Россия не имеет права блокировать вхождение стран в альянс.

"Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении", – подчеркнул генсек.

При этом Столтенберг не взялся сказать, когда именно произойдет вступление Украины и Грузии в альянс.

"Очевидно, что это не случится завтра", – заявил он.

Генсек попросил страны НАТО увеличить поддержку президентам для вступления в альянс. Столтенберг также рассказал, что обсуждал этот вопрос с американским лидером Джо Байденом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Перед началом переговоров за закрытыми дверями российский дипломат заявил, что РФ не будет присоединяться к НАТО.