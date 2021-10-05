Столтенберг оценил сроки вступления Украины и Грузии в НАТО

05 октября, 23:58
Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о сроках вступления Украины и Грузии в альянс. Об этом пишет РИА Новости.
Известно, что свое заявление Столтенберг сделал на конференции в Вашингтоне. Он обратил внимание, что Россия не имеет права блокировать вхождение стран в альянс.
"Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении", – подчеркнул генсек.
При этом Столтенберг не взялся сказать, когда именно произойдет вступление Украины и Грузии в альянс.
"Очевидно, что это не случится завтра", – заявил он.
Генсек попросил страны НАТО увеличить поддержку президентам для вступления в альянс. Столтенберг также рассказал, что обсуждал этот вопрос с американским лидером Джо Байденом.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Перед началом переговоров за закрытыми дверями российский дипломат заявил, что РФ не будет присоединяться к НАТО.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: