Во Франции заявили, что кризис в отношениях с США отразится на обсуждении концепции НАТО

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Возникший в отношениях Парижа и Вашингтона кризис напомнит о себе при обсуждении будущей стратегии НАТО, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона НАТО начала обсуждение концепции альянса. <...> Очевидно, что то, что произошло, повлияет на определение этой стратегии", – сказал он в эфире телеканала France 2.

Глава французского внешнеполитического ведомства также объяснил, почему Париж не стал отзывать посла из Великобритании. По его словам, "в этом нет необходимости", а представители дипмиссий в Австралии и Соединенных Штатах были вызваны для "переоценки ситуации".

"В Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм", – добавил Ле Дриан.

Он также считает, что утверждения о предварительном обсуждении США и Францией планов по контрактам по подлодкам являются ложными, а проект новой сделки был инициирован "небольшой группой людей".

"Не уверен, что все члены австралийского и американского правительств знали об этом", – сказал министр иностранных дел Франции.

Ранее Австралия, Великобритания и США заключили новый альянс в области обороны и безопасности AUKUS, после чего в Канберре заявили о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое считалось контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.

Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что разрыв Австралией контрактов по подлодкам – это подрыв доверия всей Европы, а не только Франции.