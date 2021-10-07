В Кремле заявили, что действия НАТО в отношении РФ подрывают возобновление диалога

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов подрывает перспективы возобновления диалога. Об этом сообщает ТАСС.
"Здесь очевидная противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальном действии. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее эти перспективы подрываются практически полностью", – сказал он.
Ранее стало известно, что НАТО решила сократить состав постоянного представительства РФ с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восемь дипломатов и сократив позиции еще двух.
Замминистра иностранных дел Александр Грушко отметил несоответствие данных действий с ранее сделанными заявлениями. Он подчеркнул, что сейчас не осталось тех, кто продолжает верить в искренность заявлений НАТО.
Позднее депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что высылкой дипломатов в НАТО подтвердили свое враждебное отношение к России.
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